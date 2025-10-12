Urquiza te invita a vivir un viaje diferente junto a Editorial Corprens

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Villa Carlos Paz, la empresa de transporte Urquiza se suma con una propuesta diferente y cultural. Según confirmaron desde la boletería ubicada en la Terminal de Ómnibus, los pasajeros tendrán la posibilidad de leer durante su viaje algunos de los libros que integran la colección de Corprens Editora.

Aquellos que compren un pasaje en la boletería de la terminal, o a través del número de WhatsApp: 3541-684184, podrán llevarse algunos ejemplares para acompañar su viaje. A la iniciativa, se suman títulos como «El Sur Negro», de Pedro Jorge Solans; «Corradini. Hasta que Tu Muerte nos Separe» de Carlos Nayi y Luis López; «Caminos con historias» de Edgardo Tántera e «Itatí, madre de los pobres» de Santiago Solans, entre otros.

En representación de Urquiza, Mario Arce (quien además es un destacado escritor local y autor del libro «Yo Poesía») expresó: «Para festejar esta segunda Feria Internacional del Libro, queremos alcanzarle esta propuesta a nuestros clientes, que es tener una biblioteca propia en nuestra boletería. Aquellos que nos compren a través de la ventanilla o a través de nuestro canal de ventas por WhatsApp, se van a poder llevar un libro a elección para hacer su viaje más ameno, para poder disfrutar de una muy buena lectura en el colectivo, que tiene todas las comodidades. Es un libro a elección que van a poder retirar y luego devolver cuando lo terminen, o canjearlo por otro. También vamos a estar regalando ejemplares».

«Quiero agradecer por supuesto a Pedro Solans y a la Editorial Corprens, que nos han donado más de 200 ejemplares para que empiecen a circular por las rutas de Argentina y, por supuesto, también a mi hija Jazmin, que con todo su amor, pintó y armó esta hermosa biblioteca»; completó.