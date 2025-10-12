Viceconte: “Nos alegra que Carlos Paz la recuerde frente al lago donde fue bautizada”

“Estamos muy contentas porque la madre nació aquí, su familia y sus primeros años de vida los pasó en Carlos Paz, y la verdad que no teníamos un lugar donde se la destacara como mujer y fundadora”, expresó la hermana María del Carmen Viceconte, desde el santuario María del Tránsito de barrio San Vicente, Córdoba.

La religiosa formó parte del acto homenaje a la beata María Tránsito de Jesús Sacramentado Cabanillas, realizado este domingo en Playa Esmeralda. El encuentro reunió a autoridades, fieles y representantes de congregaciones de distintos puntos del país y de Chile.

“Nos da mucha alegría que tenga este reconocimiento en un lugar tan bello, justo frente al lago y frente al sitio donde estaba la capillita donde ella recibió el bautismo. Es muy significativo para nosotras”, señaló Viceconte.

Al recordar la visión educativa de la beata, la hermana subrayó el carácter innovador de su misión: “La educación estaba restringida solamente a los varones. Ella tuvo la iniciativa de que las mujeres pudieran formarse para ser buenas ciudadanas, buenas madres y, si era el caso, religiosas. Quiso que se promocionara a la mujer”.

Actualmente, la congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas continúa con ese legado: “Hoy tenemos trece colegios a lo largo de Argentina y Chile. Son mixtos, pero la mirada de la madre estuvo siempre puesta en la educación de la mujer”.

El homenaje, encabezado por el intendente Esteban Avilés y autoridades eclesiásticas, incluyó la inauguración de un memorial y una procesión náutica sobre el lago San Roque, hasta el punto exacto donde se encontraba la antigua capilla del bautismo de la beata.

“Vinieron personas de Salta, Entre Ríos, San Juan, Chile, Buenos Aires, La Pampa... todos los lugares donde tenemos colegios quisieron estar presentes en este gesto de gratitud”, relató Viceconte, emocionada por la participación de fieles de todo el país.