Advierten que estafadores piden donaciones para los bomberos de Icho Cruz

En medio de la feroz lucha contra el fuego en el Parque Quebrada del Condorito, las autoridades del cuartel de Icho Cruz emitieron un comunicado para denunciar que estafadores piden donaciones para los bomberos.

En las últimas horas, se observaron en redes sociales diferentes publicaciones donde personas se hacen pasar por brigadistas forestales, solicitan dinero y publican números de teléfonos y diferentes locaciones de entrega.

Por esta razón, piden a los vecinos que «estén atentos y no se dejen engañar».

De la misma forma, se informó desde la página oficial de Parques Nacionales que no se están pidiendo donaciones.