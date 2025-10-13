Capitanes de la Policía Militar de Brasil se capacitaron en Carlos Paz

Villa Carlos Paz. El pasado jueves, un grupo de 130 capitanes de la Policía Militar de Brasil, entre ellos varios pertenecientes al Cuerpo de Bomberos, visitaron la provincia de Córdoba como parte de un seminario binacional de fuerzas policiales.

El encuentro contó con una capacitación junto al Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba, donde se realizaron diferentes prácticas en el Estadio Arena y el Puente de la Sota.

Este encuentro forma parte de un curso de ascenso que los oficiales brasileños realizan, el cual incluye instancias de intercambio internacional como requisito para avanzar al grado superior.

Durante su estadía, las autoridades brasileñas recorrieron distintas dependencias y unidades especiales de la Policía de Córdoba, entre ellas la sede del DUAR donde fueron recibidos por efectivos locales y se les brindó una demostración de las diversas especialidades operativas que desarrolla la fuerza provincial.

Desde la organización destacaron el carácter colaborativo y formativo de la iniciativa, que refuerza los lazos institucionales entre Argentina y Brasil en materia de seguridad, capacitación y cooperación internacional.