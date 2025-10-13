Charbonier y Villa de Soto ya tienen sus banderas oficiales con el impulso de Prunotto

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, presidió este viernes los primeros izamientos de las banderas oficiales de Charbonier y Villa de Soto, en el marco del Programa “Nuestra Bandera”, una iniciativa destinada a fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia de las comunidades cordobesas.

Durante el acto, Prunotto subrayó la relevancia simbólica de estos nuevos emblemas: “Estos nuevos símbolos que fortalecen la identidad y unidad de nuestras comunidades contribuyen al tejido que, desde cada pueblo, forman el sentimiento de pertenencia a una Patria que, con la participación de todos, construimos a diario con trabajo y esfuerzo para un desarrollo sostenible”, expresó.

En Charbonier, la vicegobernadora fue recibida por la jefa comunal Maricel Fernanda Sánchez, junto al presidente de la Comunidad Regional e intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, y autoridades de la Legislatura Provincial.

Más tarde, en Villa de Soto, Prunotto participó del izamiento acompañada por la intendenta local, María José Acuña; el legislador departamental, Fernando Luna; el director del Centro Cívico de Cruz del Eje, Alejandro Ruiz; el director de Jurisdicción del Ministerio de Bioagroindustria, Néstor Romero; y el subdirector de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, Maciel Balduzzi, entre otros funcionarios provinciales y municipales.

El Programa “Nuestra Bandera”, ideado por la vicegobernadora y coordinado por la directora general de Vinculación de la Legislatura Provincial, Silvina González, promueve la creación de pabellones propios en cada localidad como expresión de identidad y pertenencia. En ambas comunidades, el primer izamiento fue vivido como un acto histórico y profundamente emotivo.