Cuándo se paga el bono de $100 mil a los jubilados de Córdoba

El gobierno de la Provincia de Córdoba realizará el segundo pago del bono de $100.000 para los jubilados. Se trata del incremento que se financia con los fondos recuperados tras el reclamo formalizado a la Nación y está destinado a quienes perciben haberes que no superen los $1.300.000.

La fecha confirmada será el próximo miércoles 15 de octubre y es importante destacar que se trata de un bono no contributivo y de carácter complementario, que se abona cada dos meses como refuerzo para los beneficiarios con menores ingresos.

El primer pago se formalizó el pasado 15 de agosto y apunta a mantener la capacidad adquisitiva de los jubilados.

La medida se financia con recursos propios, provenientes de los fondos previsionales que Córdoba logró recuperar tras el reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.