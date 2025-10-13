Cuántos feriados quedan y cuánto falta para el próximo fin de semana largo

Tras el fin de semana largo de octubre, muchos comenzaron a mirar el calendario para saber cuándo llegará el próximo feriado. De acuerdo a la programación festiva 2025, el próximo fin de semana largo será del viernes 21 al lunes 24 de noviembre, en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional (que se traslada del 20 al lunes 24).

En tanto, el lunes 8 de diciembre se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible) y el feriado siguiente llegará el jueves 25 de diciembre, con la celebración de Navidad (feriado inamovible).

Comienza el tramo final del año y al calendario sólo le queda un último fin de semana largo para aprovechar.