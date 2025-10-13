El carlospacense Lautaro López Labrin recibió Mención de Honor en Modelo de la Unión Europea

El carlospacense Lautaro López Labrin, presidente de la Asociación AILE, fue galardonado con una mención de honor por su destacada participación en la primera edición del Modelo de la Unión Europea, celebrado en la Región Centro de Argentina.

El evento, impulsado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina y la Fundación Nuevas Generaciones, reunió a 60 estudiantes universitarios de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. El Modelo UE, que tuvo lugar los días 8 y 9 de octubre en la Universidad Católica de Santa Fe y la Universidad Nacional del Litoral, ofreció a los jóvenes una experiencia educativa única, recreando el funcionamiento del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE.

Los participantes debatieron sobre el Acuerdo UE-Mercosur, asumiendo roles de representantes políticos de los Estados miembros. López Labrin, en su rol de representante del partido Verde y Finlandia, fue distinguido por el comité organizador.

"Esta mención de honor no es solo un logro personal, sino un reconocimiento al trabajo que venimos realizando desde AILE para fomentar el debate informado y la participación de los jóvenes en los asuntos internacionales. Esperamos que quienes participan de nuestros eventos puedan vivir este tipo de experiencias de crecimiento personal y profesional", manifestó el joven.

El Modelo UE buscó acercar a los jóvenes a la dinámica de las instituciones europeas, promoviendo el pensamiento crítico y la cultura democrática. El eje temático, el Acuerdo UE-Mercosur, permitió abordar desafíos comunes en áreas como la sostenibilidad, la innovación, la democracia y los derechos humanos.