El incendio arrasó más de 4000 hectáreas en La Quebrada del Condorito

Desde hace tres días, cientos de bomberos se encuentran luchando en las sierras de Córdoba por extinguir el incendio forestal que arrasó con más de 4000 hectáreas en el Parque Nacional Quebrada del Condorito. ç

El fuego se desató el viernes pasado cuando una camioneta sufrió un desperfecto mecánico y las llamas rápidamente se extendieron hacia una zona de pastizales.

Durante este lunes 13 de octubre, las condiciones meteorológicas complicaron el trabajo de los voluntarios y se vivió una jornada infernal por las altas temperaturas y las ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Se presume que el daño a la fauna y flora es significativo y trascendió que si bien el foco está controlado en un 70%, todavía hay puntos con fuerte actividad que se ubican en sectores de quebradas de difícil acceso. Para esta semana, el riesgo de incendio se mantiene en nivel extremo en toda la Provincia de Córdoba y hay 150 bomberos y brigadistas desplegados en la zona.

Es importante destacar que el parque nacional permanecerá cerrado por varios días.