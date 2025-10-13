El lago se achica: imágenes del San Roque y hasta dónde bajó el nivel

El lago San Roque continúa descendiendo y consolida una tendencia que preocupa en el Valle de Punilla. Según el último informe de la Administración Provincial de Recursos Hídricos (APRHI), el embalse registró una altura de 32,80 metros frente a los 35,30 del nivel de vertedero, lo que confirma una baja sostenida en las últimas semanas.

Las lluvias registradas durante el fin de semana en distintos puntos de Córdoba no lograron modificar el panorama: los ríos que alimentan el dique mantienen caudales bajos y el aporte de agua sigue siendo escaso.

Otros embalses también muestran niveles por debajo de su marca máxima: Los Molinos registra 50,09 metros sobre 53, Cruz del Eje 35,59 sobre 37,20 y La Quebrada 33,96 sobre 34. Solo La Viña, con 93,45 metros frente a 100,50, presenta un nivel relativamente alto.

El relevamiento, realizado este lunes 13 de octubre a las 9 de la mañana, muestra que el San Roque se mantiene en uno de sus valores más bajos del año, pese a las precipitaciones recientes.