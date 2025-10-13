Los pequeños de Rayito de Sol brillaron en su Feria de Ciencias

Creatividad y aprendizaje en Valle Hermoso
Los pequeños de Rayito de Sol brillaron en su Feria de CienciasCon curiosidad y entusiasmo, los niños del jardín maternal y sala cuna presentaron sus proyectos frente a familias y docentes.
El Jardín Maternal y Sala Cuna Rayito de Sol de Valle Hermoso vivió una jornada llena de color, ciencia y alegría durante la Feria de Ciencias, que tuvo lugar el pasado jueves.
Los más pequeños del turno mañana fueron los protagonistas de una experiencia educativa que combinó curiosidad, creatividad y juego, compartiendo con sus familias los proyectos que prepararon junto a sus docentes.
Con maquetas, experimentos sencillos y explicaciones llenas de imaginación, los niños demostraron que aprender también puede ser una aventura divertida.
Desde la institución agradecieron la participación de las familias y el compromiso del equipo educativo, destacando que “cada propuesta es una oportunidad para sembrar el amor por el conocimiento desde la primera infancia”.
La feria cerró con aplausos, sonrisas y la promesa de seguir explorando el mundo con ojos curiosos.