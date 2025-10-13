Los pequeños de Rayito de Sol brillaron en su Feria de Ciencias

El Jardín Maternal y Sala Cuna Rayito de Sol de Valle Hermoso vivió una jornada llena de color, ciencia y alegría durante la Feria de Ciencias, que tuvo lugar el pasado jueves.

Los más pequeños del turno mañana fueron los protagonistas de una experiencia educativa que combinó curiosidad, creatividad y juego, compartiendo con sus familias los proyectos que prepararon junto a sus docentes.

Con maquetas, experimentos sencillos y explicaciones llenas de imaginación, los niños demostraron que aprender también puede ser una aventura divertida.

Desde la institución agradecieron la participación de las familias y el compromiso del equipo educativo, destacando que “cada propuesta es una oportunidad para sembrar el amor por el conocimiento desde la primera infancia”.

La feria cerró con aplausos, sonrisas y la promesa de seguir explorando el mundo con ojos curiosos.