Milei agradeció a Trump por la liberación de los rehenes argentinos

La liberación de los rehenes Eitan Horn y los hermanos Ariel y David Cunio representó un hecho histórico que generó alivio y celebración en Argentina. En este marco, el presidente Javier Milei aprovechó sus redes para reconocer el rol de Donald Trump en el acuerdo de paz que permitió la liberación de los veinte rehenes israelíes aún cautivos, entre ellos los tres argentinos.

En su cuenta de X, escribió: "Mi más profunda admiración y gratitud al presidente Donald Trump por su extraordinario liderazgo y su coraje para poner fin a la guerra, logrando además la liberación de todos los rehenes, entre ellos tres argentinos -Eitan Horn, Ariel y David Cunio-". Con estas palabras, el mandatario dejó en claro que la acción del expresidente estadounidense fue clave para lograr un desenlace que devolvió la libertad a los argentinos secuestrados.

Milei también se refirió al rehén asesinado, Lior Rudaeff, cuyo cuerpo aún no ha sido restituido: "También aguardamos con esperanza la pronta restitución del cuerpo de Lior Rudaeff, para que su familia pueda despedirlo en paz. Gracias, Presidente Trump. Su compromiso con la vida, la libertad y la paz ha devuelto esperanza al mundo".

Además, el Presidente argentino destacó la relación personal y política que mantiene con Trump: "Es un honor considerarlo no sólo un aliado en la defensa de esos valores, sino también un querido amigo y un ejemplo de liderazgo que inspira a todos los que creemos en la libertad".

El pronunciamiento de Milei se produce justo antes de su viaje a Washington, que comenzará este lunes 13 de octubre a las 15. Durante su estadía, el mandatario se alojará en la Blair House, la residencia oficial de invitados del gobierno estadounidense, y el martes será recibido en la Casa Blanca para una reunión bilateral con Donald Trump, firma del libro de honor y un almuerzo de trabajo con las comitivas de ambos países.

Con este viaje, el líder de La Libertad Avanza (LLA) refuerza los lazos políticos y económicos con Estados Unidos, tras el reciente acuerdo financiero anunciado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que incluye un swap de 20 mil millones de dólares y compra directa de pesos argentinos, consolidando un acercamiento estratégico entre ambos gobiernos.