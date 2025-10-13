Punilla tiene su Torre Eiffel… ¿y ahora se viene la segunda?

La nueva Torre Clanor avanza en Alicia, mientras la primera réplica, la Torre Alicia, sigue brillando en Villa Parque Siquiman como atractivo turístico del Valle de Punilla..

Claudio Marchetti, el vecino de Alicia que hace dos años asombró a Córdoba con su réplica de la Torre Eiffel, volvió a soldar, medir y elevar hierro en su propio patio. Esta vez, trabaja en una segunda estructura que ya llega a los 14 metros de altura y llevará el nombre de Torre Clanor, una combinación de su nombre y el de su esposa, Noris.

Mientras muestra la obra en un video, Claudio habla con la serenidad y el entusiasmo de quien vuelve a desafiar lo imposible:

“A todos los amigos del Facebook, les comparto el segundo proyecto: va a ser la segunda réplica de la Torre Eiffel. Estoy ahora en los 14 metros; ahí se puede ver la alineación, la curvatura que va teniendo la torre. La misma modalidad, solo, sin molestar a nadie. Estoy esperando que calme el viento para poder seguir, pero ya empiezo a ver el paisaje de mi pueblo, Alicia”.

El constructor recuerda también la primera torre, hoy en Villa Parque Siquiman, en el Valle de Punilla:

“Sin duda, la verdadera es la primera que construí, la que está en Siquiman. No dejen de visitarla; es un espectáculo de noche, con la iluminación que quedó muy buena”.

A diferencia de aquella estructura de 31,6 metros y 10 toneladas de hierro, la nueva torre será algo más baja —26 metros—, pero incluirá un mecanismo singular: en su cúpula, cuatro triángulos metálicos se abrirán lentamente como una flor cada 15 minutos.

“Me lo planteé, lo hablé con la familia y quiero hacerlo”, dice Claudio en el video. “Son decisiones que uno toma en la vida. Ya estoy en una etapa en que se complica un poco más, por la altura, el viento y el cansancio… pero son desafíos que quiero intentar”.

Si bien esta segunda torre se está levantando en Alicia, no se descarta que, como ocurrió con la primera, otra localidad cordobesa decida incorporarla a su paisaje turístico. Esa posibilidad mantiene la expectativa de vecinos y curiosos que siguen con admiración el progreso de la obra.

Por ahora, el cielo de Alicia vuelve a llenarse de hierro, de sueños y de ese brillo inconfundible que solo Claudio Marchetti sabe darles a sus torres.