¿Quiénes son los tres argentinos que fueron liberados por Hamas?

Tres argentinos fueron liberados por Hamas luego de haber permanecido secuestrados durante 738 días en la Franja de Gaza. Se trata de Eitan Horn y los hermanos David y Ariel Cunio, quienes regresaron a Israel este lunes en horas de la madrugada luego del acuerdo de alto el fuego que se firmó en los últimos días.

Habían sido secuestrados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en el kibutz Nir Oz.

Eitan tiene 38 años, es docente y promotor juvenil y estaba de visita en la casa de su hermano Iair (quien recuperó la libertad en febrero pasado) cuando fue interceptado por rebeldes pertenecientes al grupo armado. En tanto, David Cunio tiene 34 años y fue secuestrado junto a su esposa Sharon y sus hijas mellizas Emma y Julie (quienes recuperaron la libertad en noviembre de 2023).

El tercer liberado es Ariel Cunio, de 27 años, hermano menor de David y pareja de Arbel Yehud (liberada en enero de 2025).

Los tres fueron entregados a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que los trasladaron a un punto seguro donde los esperaban unidades especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Desde allí fueron llevados al centro de recepción de Re’im, donde se reencontraron con sus familias, y posteriormente derivados a hospitales en Tel Aviv, Tel HaShomer y Petah Tikva.