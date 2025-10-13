Se entregan las semillas de primavera-verano para huertas familiares en Carlos Paz

El área de Ambiente de Villa Carlos Paz lanzó una nueva edición del programa “Familia Activa – Huerta en Casa”, con la entrega gratuita de semillas primavera-verano para fomentar la producción de alimentos saludables en los hogares de la ciudad.

Los kits se pueden retirar los días martes, miércoles y jueves, de 8 a 13 horas, en las oficinas de Ambiente VCP, ubicadas en Liniers 81.

Además, el municipio entrega un calendario de siembra correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre, con el detalle de los cultivos recomendados para cada período.

El programa busca fortalecer la soberanía alimentaria, promover el autoconsumo responsable y acercar a las familias carlospacenses a una forma de vida más sustentable, en sintonía con las políticas de cuidado del ambiente que impulsa el municipio.