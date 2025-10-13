Tanti suma una camioneta Nissan para brindar más seguridad a los vecinos

La Municipalidad de Tanti continúa fortaleciendo las políticas de seguridad y trabajo territorial con nuevas herramientas y formación para su equipo.

Este lunes se presentó una camioneta Nissan 0 km que se integra al parque automotor de la Guardia Local, destinada a reforzar las tareas de patrullaje, prevención y acompañamiento vecinal en todos los barrios de la ciudad.

Además, los integrantes de la Guardia Local recibieron los certificados de la Diplomatura en Seguridad y Convivencia Ciudadana, una capacitación que brinda herramientas para intervenir de manera más eficiente en la protección comunitaria y la mediación social.

“Estas acciones refuerzan nuestro compromiso con la seguridad, la capacitación permanente y el trabajo en equipo”, destacaron desde el municipio, al resaltar la importancia de contar con recursos materiales y humanos preparados para responder a las necesidades de la comunidad.

Con la nueva unidad y la formación obtenida, Tanti avanza en el objetivo de consolidar un modelo local de seguridad preventiva, basado en la proximidad, el conocimiento del territorio y la cooperación entre vecinos e instituciones.