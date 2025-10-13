Valle Hermoso vivirá un nuevo “Encuentro Coral” con voces de la región

En el marco del Mes de la Cultura, Valle Hermoso será escenario de un nuevo Encuentro Coral, una velada que reunirá a destacados coros de la región en un espacio de música y convivencia artística.

La cita será el viernes 24 de octubre a las 20:00 horas en el ex Hotel Buenos Aires, ubicado en Remedios de Escalada 299, donde se presentarán:

Coro Municipal de Huerta Grande, dirigido por Mabel Deriu

Coro “Alma y Vida” del Centro de Jubilados de La Falda, bajo la dirección de Gloria Szucs

Coro de Cámara de la Municipalidad de La Falda, dirigido por Sergio Hernández

Coro Municipal de Valle Hermoso “Somos Canto”, bajo la dirección de Gloria Szucs

El evento forma parte de la programación cultural de octubre, impulsada por la Municipalidad de Valle Hermoso, y propone un encuentro de voces, armonías y emociones compartidas en uno de los edificios más emblemáticos del pueblo.