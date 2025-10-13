Viotti: «De nuestra tierra salió una santa que trascendió en el tiempo»

La ciudad de Villa Carlos Paz rindió un merecido homenaje a la beata María del Tránsito Cabanillas, la carlospacense que alcanzó el honor de los altares y una de las figuras religiosas más importantes de la Argentina. La ceremonia se concretó el domingo pasado en la zona de Playa Esmeralda, a orillas del lago San Roque, donde se inauguró un monumento.

Las actividades formaron parte de los festejos por el Día de la Identidad Carlospacense.

Tras el acto que fue encabezado por el intendente Esteban Avilés y las monjas de la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscas (la orden fundada por la beata), hubo una procesión náutica en honor hasta el sector donde se hallaba la Capilla San Roque, centro histórico y espiritual donde fue bautizada la religiosa que está bajo las aguas del embalse.

El director de Educación de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Carlos Viotti, expresó a El Diario: «Celebramos que de nuestra tierra haya salido una santa que trascendió en el tiempo y que su obra sigue multiplicándose con el resto del mundo».

«Cada vez que abrimos los ojos en esta ciudad, se nos llena inmediatamente de la maravilla de la creación: el cielo, los ríos, las aguas, las montañas, la calidez de nuestra gente. San Francisco seguiría escribiendo si estuviera con nosotros. De esta comunidad surgió una santa mujer que hizo el bien y lo sigue haciendo en otras partes del mundo. Han pasado más de 140 años desde que el Señor lo llamó a su lado, más de 20 desde su beatificación y, finalmente, hoy la ciudad puede dejar una imagen para recordarla de manera permanente y venir a rezarle y pedirle; añadió.

«Gracias al trabajo de la Comisión de la Identidad, todas esas personas que de alguna manera han colaborado en construir la identidad de nuestro pueblo, son puestas en valor y se echa luz sobre su vida y trayectoria»; completó.