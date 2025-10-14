Bomberos carlospacenses mostraron sus habilidades en Santa Fe

Una delegación del cuartel de Villa Carlos Paz representó a la Agrupación Serrana en la segunda edición de la Copa Santa Fe, evento donde bomberos de todo el país se miden en una competencia física para elegir al mejor de cada categoría.

El encuentro se desarrolló durante los días 10, 11 y 12 de octubre y viajaron Matías Marchesin Kossoy, Tomás Melián y Facundo Viviano, quienes formaron parte de los equipos grupal masculino y grupal mixto donde obtuvieron segundo y tercer puesto.

«Como bomberos es muy importante incentivar la preparación física a través de este tipo de eventos ya que nuestra labor diaria requiere de un cuerpo y mente entrenados para los desafíos cada día más extremos que nos da la operatividad diaria»; expresaron.