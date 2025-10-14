Bullrich y Adorni dijeron que la frase de Trump no se refiere a estas elecciones

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el vocero presidencial, Manuel Adorni, trataron de aclarar este martes a la tarde que la frase del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la necesidad de que el gobierno de Javier Milei gane las elecciones, no se refiere a los comicios de medio término, sino a la “forma de pensar" de la administración libertaria.

“No es para esta elección. El 26 de octubre no se termina el apoyo de Estados Unidos”, dijo Bullrich desde Estados Unidos.

La funcionaria, que es candidata a senadora nacional por el oficialismo, explicó que la frase del mandatario republicano hizo referencia a 2027, cuando termina el mandato de Javier Milei.

“Lo que dijo es que si el Gobierno, con esta forma de pensar, dejara de ser gobierno, Estados Unidos tendría que ver si apoya o no a otro gobierno que piensa totalmente distinto”, expresó en declaraciones periodísticas.

La funcionaria detalló que la relación entre ambos mandatarios “se plasmó en algo fundamental”, que fue la compra de pesos por parte del Tesoro americano. “Lo hacen porque es un buen negocio para ellos”, señaló Bullrich.

Consultada sobre la dolarización, la ministra de Seguridad reafirmó que “no va a haber cambios en el programa”, a la vez que afirmó: "Seguimos con el régimen de bandas cambiarias”.

El apoyo de los Estados Unidos se explica, como dijo el propio Presidente Donald Trump, con que hoy en Argentina hay un gobierno que defiende las ideas correctas. Si Argentina siguiera la senda del socialismo o retrocediera en el 2027 nada de esto pasaría y volveríamos atrás.… pic.twitter.com/HvYOMyvtQr — Manuel Adorni (@madorni) October 14, 2025

Trump había advertido que, si el mandatario argentino “no gana las elecciones”, la administración republicana “no será generosa” con Argentina.

Por otro lado, Bullrich refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir las boletas con la foto de Diego Santilli como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, luego de la renuncia de José Luis Espert a esa nómina.

“Vamos a ir con esa boleta. No vamos a llorar sobre la leche derramada”, concluyó.