Capilla del Monte refuerza su seguridad con nuevas unidades y monitoreo en tiempo real

La Municipalidad de Capilla del Monte continúa fortaleciendo su sistema de Seguridad Ciudadana con la incorporación de una camioneta Nissan Frontier 0 km destinada al esquema de Guardias Locales, en el marco del plan impulsado por el gobernador Martín Llaryora para reforzar la seguridad en municipios de toda la provincia.

Con esta nueva unidad, la ciudad ya cuenta con cuatro vehículos operativos, lo que permite mantener un patrullaje constante y una respuesta rápida ante emergencias, mejorando la protección y la prevención en toda la jurisdicción.

El intendente Fabricio Díaz destacó el respaldo provincial y subrayó el valor de la articulación entre municipios y Gobierno:

“Gracias al liderazgo del gobernador Martín Llaryora, los municipios hoy tenemos herramientas concretas para cuidar a nuestra gente. La seguridad se construye con inversión, trabajo coordinado y presencia del Estado.”

El programa de Guardias Locales, que ya funciona en más de 200 localidades cordobesas, promueve la presencia territorial y la cercanía con los vecinos, en coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales.

A nivel local, la gestión de Díaz complementa esta política con una Central de Monitoreo Municipal equipada con 26 cámaras activas que operan en tiempo real, y un plan de expansión que prevé sumar cuatro nuevas unidades de vigilancia en puntos estratégicos.

Además, se incorporó el sistema “Ojos en Alerta”, una herramienta que permite a los vecinos comunicarse directamente con las autoridades mediante alertas preventivas.

El municipio también impulsa la capacitación permanente del personal, con la incorporación de agentes diplomados en Seguridad Ciudadana, para garantizar un servicio profesional, eficiente y cercano a la comunidad.