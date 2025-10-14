Córdoba lanzó cuotas sin interés con Tarjeta Cordobesa en múltiples rubros

El gobernador Martín Llaryora encabezó la firma de un convenio entre el Banco de Córdoba (Bancor) y la Cámara de Comercio de Córdoba, con el objetivo de impulsar las ventas de los comercios locales y fomentar el consumo de las familias cordobesas.

La iniciativa, que busca dinamizar la economía en un contexto recesivo, se instrumentará a través de Tarjeta Cordobesa, ofreciendo 3, 6 y hasta 12 cuotas sin interés en locales adheridos de distintos rubros hasta el 31 de diciembre.

El acuerdo fue rubricado en el Centro Cívico del Bicentenario por el presidente de Bancor, Raúl Paolasso, y el titular de la Cámara de Comercio, Sebastián Parra, con el acompañamiento del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Pedro Dellarossa.

Los beneficios alcanzan a indumentaria, calzado, ópticas, librerías, perfumerías, repuestos, decoración y bazar, que ofrecerán 3 y 6 cuotas sin interés. También incluyen electrodomésticos, productos informáticos, neumáticos y materiales para la construcción, que podrán adquirirse en 3, 6 y 12 cuotas sin interés. Además, gimnasios y centros deportivos se sumarán con planes de 3 cuotas sin interés.

El convenio apunta a reactivar la economía provincial mediante una alianza estratégica entre el sector público y privado. Desde Bancor remarcaron que la Tarjeta Cordobesa ya se consolidó como una herramienta clave para acompañar el consumo y fortalecer el desarrollo económico regional.