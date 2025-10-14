El Club de Pesca renovó autoridades y actualizó su estatuto

El Club de Pesca Villa Carlos Paz celebró una Asamblea Extraordinaria en la que, por unanimidad, se aprobó una importante actualización de su estatuto institucional y se renovaron las autoridades que conducirán la entidad durante los próximos dos años.

La reforma incorpora principios vinculados a la inclusión y el respeto, la igualdad de oportunidades, la participación activa de los jóvenes, la protección de datos personales y el uso responsable de herramientas tecnológicas. También se estableció un código de ética para garantizar la convivencia y el juego limpio en todas las actividades del club.

La nueva Comisión Directiva quedó integrada por Veronica Zenarola (presidenta), Miguel Mattos (vicepresidente), Eric Winkler (secretario), Alejandro Fantolino (prosecretario), Cecilia Ammann (tesorera) y Andrea von Ledebur (protesorera). Los vocales son Liliana Pino y Laura Mansilla.

La Comisión Revisora de Cuentas está conformada por Fernanda Manassero, Erika Benítez, Cristian Racigh y Virginia Lamberti, mientras que el Tribunal de Honor lo integran Roberto Germanetto, Hugo Bergese y Néstor Benítez.

Con esta renovación, el Club de Pesca reafirma su compromiso con el desarrollo institucional, la transparencia y el fortalecimiento de la comunidad deportiva y social de Villa Carlos Paz.