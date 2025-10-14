El Club de Pesca renovó autoridades y actualizó su estatuto

Elecciones
El Club de Pesca renovó autoridades y actualizó su estatutoLa entidad aprobó por unanimidad una actualización de su estatuto que incorpora valores de inclusión, igualdad y ética. Además, se designaron las nuevas autoridades para el período 2025–2027.
El Club de Pesca Villa Carlos Paz celebró una Asamblea Extraordinaria en la que, por unanimidad, se aprobó una importante actualización de su estatuto institucional y se renovaron las autoridades que conducirán la entidad durante los próximos dos años.
La reforma incorpora principios vinculados a la inclusión y el respeto, la igualdad de oportunidades, la participación activa de los jóvenes, la protección de datos personales y el uso responsable de herramientas tecnológicas. También se estableció un código de ética para garantizar la convivencia y el juego limpio en todas las actividades del club.
La nueva Comisión Directiva quedó integrada por Veronica Zenarola (presidenta), Miguel Mattos (vicepresidente), Eric Winkler (secretario), Alejandro Fantolino (prosecretario), Cecilia Ammann (tesorera) y Andrea von Ledebur (protesorera). Los vocales son Liliana Pino y Laura Mansilla.
La Comisión Revisora de Cuentas está conformada por Fernanda Manassero, Erika Benítez, Cristian Racigh y Virginia Lamberti, mientras que el Tribunal de Honor lo integran Roberto Germanetto, Hugo Bergese y Néstor Benítez.
Con esta renovación, el Club de Pesca reafirma su compromiso con el desarrollo institucional, la transparencia y el fortalecimiento de la comunidad deportiva y social de Villa Carlos Paz.