El pronóstico anticipa calor y mucho viento, un combo peligroso en las sierras

Una jornada con riesgo extremo de incendios forestales se vive este martes 14 de octubre en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Se esperan ráfagas intensas de viento norte y temperaturas en ascenso y continúa la lucha contra el fuego en el interior del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Las condiciones meteorológicas son extremas en la región y la máxima podría trepar hasta los 32 grados.

Para mañana miércoles 15, se anuncia una máxima de 33 grados que podría rondar los 40 grados en algunas localidades del interior.

Asimismo, se anticipan vientos del sector norte con velocidades de hasta 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, además de una notable reducción de la humedad y habrá disminución de visibilidad por polvo en suspensión.

El único foco activo se ubica en el sector oeste de la Quebrada del Condorito.