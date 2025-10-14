Estudiantes cordobeses accederán gratis a cursos de ciberseguridad y redes

El Gobierno de Córdoba anunció que, desde este ciclo lectivo, estudiantes de todas las modalidades del nivel secundario —orientada, técnica y para adultos— podrán acceder de forma gratuita y online a los cursos de la plataforma Córdoba Cisco NetAcad, integrándolos como parte de su formación práctica profesionalizante.

La iniciativa forma parte del programa Misión Cisco, que busca acercar contenidos tecnológicos de nivel internacional a estudiantes y ciudadanos de toda la provincia, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso a herramientas digitales de alta demanda laboral.

Los cursos estarán disponibles en la web cordobadigital.cba.gov.ar hasta el 20 de noviembre, y podrán cursarse desde cualquier punto de la provincia. Están orientados a redes, ciberseguridad y tecnologías de la información, con insignias digitales que acreditan la aprobación y tienen reconocimiento internacional.

Quienes completen los seis cursos recibirán una certificación equivalente a 36 horas de prácticas profesionalizantes, válidas para estudiantes del último año del secundario.

La propuesta está abierta a todas las personas mayores de 13 años, extendiendo su alcance más allá del ámbito escolar y consolidando a Córdoba como una de las provincias pioneras en políticas de educación tecnológica.

La Misión Cisco se articula con el plan provincial de experiencias laborales, que este año beneficiará a más de 12.000 estudiantes a través de pasantías y convenios con empresas e instituciones.

Con esta medida, la Provincia refuerza su compromiso con una educación inclusiva, moderna y conectada con los desafíos del siglo XXI, impulsando a los jóvenes hacia los empleos del futuro.