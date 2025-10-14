Jornada de Puertas Abiertas y Expo Carreras en Capilla del Monte
Capilla del Monte. El próximo jueves 16 de octubre, la Sede Regional Capilla del Monte “Bernardo Houssay” de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) realizará su Jornada de Puertas Abiertas y Expo Carreras 2025, un espacio pensado para que estudiantes, familias y la comunidad en general puedan conocer de cerca la oferta académica y las actividades que desarrolla la institución.
La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 16:00 horas en las instalaciones de la sede, ubicadas en Hipólito Yrigoyen 450, y contará con stands informativos, talleres participativos y muestras interactivas de las diferentes carreras que ofrece la universidad.
Durante la actividad, los asistentes podrán dialogar con docentes, estudiantes y graduados, quienes compartirán sus experiencias y brindarán información sobre los programas de estudio, modalidades de cursado y oportunidades de formación profesional que brinda la UPC.
La Jornada de Puertas Abiertas busca fortalecer el vínculo entre la universidad y la comunidad, promoviendo la educación pública, inclusiva y de calidad como herramienta de desarrollo regional. Además, será una excelente oportunidad para que los jóvenes puedan explorar vocaciones, conocer proyectos y descubrir nuevas posibilidades de formación.
Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3548-57-9590, visitar el perfil de Instagram @upc.bernardo.houssay o ingresar a la web oficial www.upc.edu.ar
Organizan la Sede Regional Capilla del Monte Bernardo Houssay y la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Graduados (SeBEG) de la Universidad Provincial de Córdoba, con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Córdoba.