La inflación de septiembre en Córdoba fue del 1,8%, por debajo de la nacional

Durante el mes de septiembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor Córdoba (IPC-Cba) registró un incremento en su nivel general de 1,8% respecto al mes anterior, según informó el Gobierno de Córdoba este martes.

De esta manera, estuvo por debajo de la media nacional, que fue del 2,1%, de acuerdo a datos oficiales del Indec.

La variación mensual del IPC-Cba en el mes de septiembre se explica en gran medida por:

Capítulo Alimentos y bebidas: principalmente por el incremento en los precios medios de frutas; de alimentos en restaurantes; de pan y cereales; y de verduras.

Capítulo Transporte y comunicaciones; debido a las variaciones en los precios medios de combustibles y lubricantes, y de servicios telefónicos.

Los bienes, que representan un 59% de la canasta, tuvieron en septiembre una variación de 1,7% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 41% de la canasta, registraron una variación de 2,0%.

Los bienes y servicios estacionales, en tanto, registraron una variación de 5,1% respecto al mes anterior. Por su parte, los bienes y servicios regulados tuvieron un incremento de 2,3%. El resto de los productos que componen la canasta de IPC registraron un incremento del 1,4%.