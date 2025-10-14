Las obras en Cárcano avanzan hacia nuevas cuadras y generan desvíos de tránsito

La Municipalidad continúa con la refuncionalización vial y turística de la avenida Cárcano y la instalación del nuevo acueducto del servicio municipal de agua potable, en el marco de las obras emblemáticas previstas para este año.

En el marco de los trabajos que se ejecutan sobre la avenida Cárcano, la Municipalidad de Villa Carlos Paz informó un nuevo cronograma de restricciones de tránsito para esta semana.

Las intervenciones comprenden distintos tramos: entre Intendente García y Garibaldi, entre Intendente García y avenida Libertad, y el cruce entre avenida Cárcano y avenida Libertad en ambas manos.

Desde el municipio se solicitó a los conductores anticipar sus recorridos, respetar la señalización temporal y acatar las indicaciones del personal municipal. Para minimizar demoras, se recomienda optar por calles paralelas o seguir los desvíos habilitados.

Asimismo, se informó que el servicio de agua potable no sufrirá interrupciones durante el desarrollo de las obras, que forman parte del plan integral de mejoras de infraestructura urbana y turística de la ciudad.