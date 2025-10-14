¿Qué son esas criaturas que se adueñaron del lago San Roque?

El lago San Roque y los ríos que lo alimentan albergan una rica fauna que tuvo una importante recuperación tras los años de pandemia. A las especies habituales, se sumaron otras que hace tiempo habían abandonado sus aguas. Hay una en particular que se luce con su silueta negra y su vuelo al ras para cazar peces: se trata del biguá.

Pescadores, observadores de aves y vecinos de la cuenca advierten su presencia con facilidad por su impactante belleza.

El biguá es un experto buceador y pescador y ha sido durante décadas un habitante constante en el lago. Su dieta se basa principalmente en peces como mojarras y carpas, lo que lo convierte en un termómetro natural: su presencia sugiere un ecosistema con peces y, por ende, con cierta calidad de agua.

Por el contrario, su ausencia implicaría no solo una pérdida de belleza natural, sino la confirmación de una crisis ambiental que exige una respuesta inmediata y efectiva de las autoridades.

Desde hace algunos días, una familia de biguás eligió la desembocadura del río San Antonio como su hogar y decenas de vecinos se vieron maravillados con su maestría para la caza y la elegancia de su vuelo.