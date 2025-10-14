Schiaretti en Carlos Paz: «El plan económico de Milei fracasó y Argentina va mal»

El candidato a diputado nacional y ex gobernador Juan Schiaretti visitó este martes la ciudad de Villa Carlos Paz, dialogó con empresarios turísticos sobre las necesidades del sector y cuestionó el programa económico del presidente Javier Milei. Durante la presentación que se hizo en el auditorio del Hotel Domus, se mostró acompañado por Emiliano Paredes (intendente de Tanti e integrante de la lista de Provincias Unidas); el titular de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani y el ex ministro Juan Carlos Massei.

Schiaretti se mostró crítico en torno a los primeros años del gobierno libertario, dijo que «los argentinos la están pasando mal» y pidió confiar en la alternativa que se plantea desde el interior de la Argentina.

«Milei va a pedir auxilio a Trump porque fracasó su plan económico. Primero se manoteó la plata de las provincias y los municipios, y no le alcanzó, después manoteó la plata de los jubilados, la plata de las universidades, la plata de la salud, la plata de la discapacidad, y no le alcanzó. Quiso cerrar Vialidad Nacional y no pone un peso en el mantenimiento de las de los cuarenta mil kilómetros de ruta nacionales que hay. Tampoco le alcanzó con eso, le pidió plata al Fondo Monetario Internacional y también se la gastó, se burló de los productores agropecuarios con las retenciones y acordó con las cerealeras para que entreguen plata al gobierno y tampoco le alcanzó. Ahora fue a pedir plata a Estados Unidos para ser si lo salvan. Lo que está mal es el programa económico, ese programa fracasó, y esto hay que dejarlo claro, hay que corregir el rumbo económico. Hoy la gente gana menos, cada vez le alcanza menos a los argentinos, y la inflación no para y sigue subiendo»; dijo el ex gobernador.

«El modelo de gestión que tenemos en Córdoba tiene la característica de respetar la institucionalidad, yo creo que cuando uno gobierna tiene que ser una persona de diálogo, que busque consensos y no creerse un iluminado con actitud mesiánica y maltratar a todo el mundo. Uno de los problemas serios que tiene el actual gobierno nacional y el actual presidente, es que maltrata a todo el mundo. Acusa a los periodistas de ensobrados, acusa a los gobernadores de degenerados fiscales, acusa a los empresarios de prebendarios, acusa a los diputados y senadores de casta y descalifica a quien piensa distinto. En Córdoba, somos la antítesis. El modelo de Córdoba es un modelo que respeta la institucionalidad a rajatabla, nosotros promovemos que haya pensamientos diferentes porque eso permite que la sociedad evolucione y respetamos la independencia de poderes. Creemos en el equilibrio fiscal, pero con equilibrio social, o sea, con la gente adentro y no afuera. Vinimos hablar con los empresarios del turismo, una economía regional fundamental para Córdoba que crece por el trabajo mancomunado del estado y el sector privado»; añadió.

Consultado sobre el fortalecimiento de Provincias Unidas, Schiaretti dijo: «Integramos un nuevo frente político nacional junto a otras provincias hermanas, como es la provincia de Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz. Son seis gobernadores que, más allá de la pertenencia política original, están unidos porque comprenden que la Argentina va mal. Nosotros expresamos una visión desde el interior enfocada en la producción, el trabajo y el federalismo. Argentina precisa sensatez y sentido común, no aguanta otra frustración. Argentina no puede volver atrás con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo lo trajo a Milei».