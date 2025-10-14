Tanti invita a una gran peña por el Día de la Madre en el Anfiteatro Municipal

La localidad de Tanti celebrará el Día de la Madre con una gran peña popular que se realizará este sábado 18 de octubre en el Anfiteatro Municipal, a partir de las 19:00 horas.

El encuentro ofrecerá una noche festiva con música en vivo, danza y propuestas gastronómicas, en un ambiente familiar y al aire libre.

En el escenario se presentarán Ángel Martin, Claudio Caprioli, Rienda Suelta, El Fabri y Sin Límite Folk, junto al Ballet Municipal y academias locales que compartirán cuadros de danza tradicional y contemporánea.

Además, habrá food trucks con comidas y tragos, una feria de artesanos con productos de madera, cerámica, lana y otras creaciones locales, y un gran sorteo con importantes premios para los asistentes.

La entrada será libre y gratuita, y el municipio invita a vecinos y visitantes a “compartir juntos una gran noche en honor a todas las madres”.