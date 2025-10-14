Tanti invita a una gran peña por el Día de la Madre en el Anfiteatro Municipal

Tanti invita a una gran peña por el Día de la Madre en el Anfiteatro MunicipalHabrá música en vivo, danza, feria de artesanos, food trucks y sorteos. La cita es el sábado 18 de octubre desde las 19, con entrada libre y gratuita.
La localidad de Tanti celebrará el Día de la Madre con una gran peña popular que se realizará este sábado 18 de octubre en el Anfiteatro Municipal, a partir de las 19:00 horas.
El encuentro ofrecerá una noche festiva con música en vivo, danza y propuestas gastronómicas, en un ambiente familiar y al aire libre.
En el escenario se presentarán Ángel Martin, Claudio Caprioli, Rienda Suelta, El Fabri y Sin Límite Folk, junto al Ballet Municipal y academias locales que compartirán cuadros de danza tradicional y contemporánea.
Además, habrá food trucks con comidas y tragos, una feria de artesanos con productos de madera, cerámica, lana y otras creaciones locales, y un gran sorteo con importantes premios para los asistentes.
La entrada será libre y gratuita, y el municipio invita a vecinos y visitantes a “compartir juntos una gran noche en honor a todas las madres”.