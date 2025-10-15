Cronograma de pagos: quienes cobran este miércoles

miércoles, 15 de octubre de 2025 · 12:01

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para octubre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 5: miércoles 15 de octubre.

Asignación por Embarazo (AUE), quiénes cobran hoy:

Documentos terminados en 3: miércoles 15 de octubre.

Asignación por Prenatal, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 6 y 7: miércoles 15 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, quiénes cobran hoy:

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy