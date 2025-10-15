¿Cuándo vuelven las lluvias a Carlos Paz y sus alrededores?

Con el ingreso de un frente frío proveniente del sur, habrá un cambio de clima en las sierras de Córdoba. Tras varios días de calor intenso, se estima que el viento llegará durante la madrugada del jueves y podría estar acompañado de posibles lluvias en las áreas serranas.

Los especialistas indican que podría registrarse ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 70 km/h.

El fenómeno se extendería hasta el viernes 17 y se anuncia inestabilidad, lloviznas y tormentas de variada intensidad. No obstante, para mañana jueves se prevé una máxima de 29 grados que descenderá hasta 22 grados durante el último día de la semana.

Hacia el sábado y domingo, volverán las temperaturas altas con máximas que superarán los 30 grados.