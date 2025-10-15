Dolor y conmoción por la muerte del padre Nicolás Alessio

El militante social y político y ex sacerdote Nicolás Alessio murió en las últimas horas a los 67 años y la noticia provocó un profundo dolor en la comunidad religiosa cordobesa. Durante su vida, se destacó por su inquebrantable compromiso con los derechos humanos y su defensa abierta del matrimonio igualitario que le valió una sanción de la Iglesia Católica.

Alessio formaba parte del Grupo Sacerdotal Enrique Angelelli y fue despedido en el año 2010 por el arzobispo Carlos Ñáñez, quien le prohibió que ejerciera el sacerdocio, lo que convirtió su última misa (en la puerta de la parroquia San Cayetano en barrio Altamira) en un verdadero acto de resistencia y una celebración de la diversidad

También se pronunció abiertamente sobre la necesidad de construir un país «más justo e igualitario» y por una apertura de la Iglesia.

El sepelio se realizará este miércoles 15 de octubre desde las 13:10 horas en la funeraria Juan Caruso, Sala H 2º Piso, ubicada en calle 27 de abril 1032 de la ciudad de Córdoba.

Desde la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, donde trabajaba su compañera Mariela Zabala, se difundió un mensaje de acompañamiento y reconocimiento a su trayectoria: «La comunidad universitaria despide a un hombre comprometido con los derechos humanos y la inclusión».