El avión hidrante toma agua del San Roque para combatir el fuego en Altas Cumbres

Desde las primeras horas de este miércoles, el avión hidrante de la Provincia realiza maniobras sobre el lago San Roque para abastecerse de agua y combatir el incendio forestal que continúa activo en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la zona de las Altas Cumbres.

Las operaciones aéreas se desarrollan de manera constante, con descargas sobre los frentes más activos del fuego, que ya consumió miles de hectáreas y avanza hacia el área donde se encuentra la escuela Ceferino Namuncurá.

Ante la proximidad de las llamas, las autoridades dispusieron el corte total del Camino de las Altas Cumbres, a la altura del acceso rural que conduce al establecimiento educativo, para garantizar la seguridad de las brigadas y de los conductores que transitan la zona.

Más de 200 bomberos y brigadistas trabajan en el lugar junto al Plan Provincial de Manejo del Fuego, Parques Nacionales y el Comando de Emergencias interinstitucional, con apoyo de seis aviones hidrantes y tres helicópteros.

El fuego lleva cinco días fuera de control y las condiciones meteorológicas —vientos del sur y ráfagas que superan los 60 km/h— complican las tareas de extinción y elevan el riesgo de reinicio.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito permanece cerrado al público, y se mantiene la vigilancia sobre viviendas rurales y espacios educativos cercanos.