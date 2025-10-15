“Entre Líneas”, una nueva propuesta en Depto Once

Villa Carlos Paz. El espacio cultural Depto Once, ubicado en 9 de Julio 170 de Villa Carlos Paz, presenta una nueva propuesta educativa y recreativa destinada a niños y adolescentes: “Entre Líneas”. Se trata de un taller que busca fortalecer la comprensión, la fluidez lectora y la escritura de manera lúdica y compartida.

El proyecto está coordinado por la profesora Valentina López Somoza, quien diseñó una metodología dinámica que combina lectura, expresión escrita y actividades creativas adaptadas a cada edad.

El taller se divide en dos grupos: Mini (de 7 a 10 años) y Maxi (de 11 a 14 años), con encuentros semanales de una hora y media de duración.

“Entre Líneas” propone que los chicos se acerquen a los libros, las historias y la escritura desde un lugar divertido, desarrollando habilidades comunicativas y el gusto por la lectura. Además, busca crear un espacio de intercambio y aprendizaje colectivo, donde cada participante pueda expresarse libremente y descubrir el placer de leer y escribir.

Las inscripciones ya están abiertas y se puede solicitar más información al 3541 221924 (Vale).

Con esta iniciativa, Depto Once continúa consolidándose como un espacio de referencia en la promoción de la cultura, la creatividad y la educación en Villa Carlos Paz.