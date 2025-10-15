Este jueves habrá corte parcial en Cárcano por trabajos de mantenimiento del acueducto

La Subsecretaría de Agua y Saneamiento de Villa Carlos Paz informó que, debido a tareas operativas y de reparación del acueducto, se realizará una restricción temporal del tránsito sobre avenida Cárcano, entre las calles San Juan y Garibaldi, a partir de las 6:00 de la mañana del jueves 16 de octubre.

Durante las tareas, se habilitarán desvíos por Jorge Newbery y por las arterias Mazzini, Malvinas y Mendoza, para quienes circulen de sur a norte o en sentido inverso.

El organismo solicitó a los vecinos hacer un uso racional del agua, ya que podrían registrarse variaciones en el servicio mientras duren los trabajos. También recomendó respetar las indicaciones del personal de Seguridad Urbana que se encuentra en la zona.

Para consultas o reportes, los vecinos pueden comunicarse vía WhatsApp al 3541-528314 (de 7 a 21 h) o al 3541-527062 (las 24 h).