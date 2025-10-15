Fundación Holcim y la UNC unidas estratégicamente para formar a capataces de obra

La Fundación Holcim Argentina y la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) firmaron un Convenio de Inversión Social Privada para dar curso a las Becas Económicas al Mérito, una herramienta de inclusión y sostenimiento para todos aquellos estudiantes que así lo requieran.

El acuerdo prevé una contribución de $10 millones por parte de la Fundación, que permitirá la implementación de la Escuela de Formación de Capataces de Obras Tradicionales y la Escuela de Obras Viales, tanto en formato presencial como virtual, llegando a jóvenes de Córdoba y de todo el país.

El programa incluye módulos de construcciones, estructuras, sobre liderazgo, higiene y seguridad, normativa laboral, tecnología de procesos y materiales, y prácticas en obras, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y reducir la vulnerabilidad laboral en el sector de la construcción.

Sobre esta iniciativa, representantes de Holcim Argentina, destacaron: «Buscamos potenciar a las comunidades donde estamos presentes. Este convenio es una oportunidad concreta para acompañar a estudiantes y trabajadores en su desarrollo profesional, generando igualdad de oportunidades y fortaleciendo el futuro de la construcción en el país».

La Fundación Holcim es el brazo social de Holcim Argentina, compañía líder en construcción sostenible con más de 95 años de trayectoria en el país. A través de más de tres décadas de trabajo, la Fundación impulsa proyectos de educación, inclusión y desarrollo sostenible en las comunidades donde opera la compañía.

Holcim Argentina continúa consolidándose como un actor clave del sector, con presencia en todo el país. Su portafolio incluye más de mil soluciones que van desde cemento, hormigón elaborado y agregados pétreos, hasta pinturas, impermeabilizantes, pegamentos y premoldeados. Además, lidera la transición hacia una construcción más sustentable con su unidad de economía circular, Geocycle, que transforma residuos en recursos para un futuro más limpio

En este 2025, la empresa celebra 95 años en Argentina, reafirmando su compromiso con la innovación, la sustentabilidad y el progreso de las comunidades donde opera.