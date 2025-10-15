Hackearon el WhatsApp del Registro Civil y advierten por posibles estafas

Alerta por hackeo en Villa Carlos Paz
Hackearon el WhatsApp del Registro Civil y advierten por posibles estafasLa Municipalidad informó que fue vulnerado el número de guardia del Registro Civil. Solicitan no responder mensajes y contactarse por teléfono o de forma presencial
La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que el número de WhatsApp del Registro Civil (guardia) —3541528366— fue hackeado. Ante esta situación, se pidió a los vecinos no responder mensajes ni compartir datos personales, para evitar posibles estafas virtuales.
Las autoridades indicaron que, hasta tanto se restablezca la línea, las consultas y trámites deben realizarse de manera presencial en José Hernández 299 o telefónicamente al 436443.
El municipio recordó la importancia de verificar siempre los canales oficiales de comunicación antes de brindar información o realizar cualquier tipo de pago en línea.