Hay alerta por vientos y calor en las sierras de Córdoba

El Servicio Meteorológico lanzó un alerta por fuertes ráfagas de viento que afectará al Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Una nueva jornada infernal se anticipa en la lucha contra los incendios forestales y se prevé un incremento de las temperaturas durante las próximas horas.

El pronóstico anticipa que la máxima podría trepar hasta 33 grados en el día de hoy.

Desde esta noche y hasta la madrugada del jueves 16 de octubre, se prevén vientos del sector sur con velocidades moderadas de hasta 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

Asimismo, habrá una disminución de la visibilidad por polvo en suspensión y riesgo extremo de incendios.