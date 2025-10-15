La Anmat prohibió un postre helado que se vendía en Córdoba

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización de una serie de alimentos promocionados como «keto y veganos», entre los cuales se encuentra un poste helado en polvo que se comercializaba en la Provincia de Córdoba.

Según se informó en el Boletín Oficial, no cumplía con las normas de seguridad alimentaria.

Los productos carecían de registros sanitarios y presentaban rótulos falsos, en infracción al Código Alimentario Argentino y a la Ley 18.284 de Alimentos y se trata del «Pan premium keto y vegano», «Yogur griego natural», «Pepas keto», «Budín keto», «Alfajor keto», «Cookies keto» y «Crackers keto».

Los rótulos no identificaban al elaborador ni al establecimiento responsable, lo que impide garantizar las condiciones de seguridad y trazabilidad del alimento. Además, se ordenó retirar del mercado un postre helado seco bajo la marca «Copito de Nieve».