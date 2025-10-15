La Defensoría volvió a la Plaza San Martín con asesoramiento y controles de salud

Atención ciudadana en el centro de Córdoba
La Defensoría volvió a la Plaza San Martín con asesoramiento y controles de saludA través del programa “Acá, La Defen Presente”, se atendieron más de 70 consultas sobre servicios, alquileres y trámites sociales. También se realizaron controles de salud gratuitos para vecinos y vecinas de la capital.
La Defensoría del Pueblo de Córdoba realizó una nueva jornada del programa “Acá, La Defen Presente” en la Plaza San Martín, con el objetivo de acercar asesoramiento y servicios a los vecinos del centro de la ciudad.
Durante el operativo, más de 77 personas recibieron atención personalizada en temas vinculados a servicios públicos, boletos y tarifas sociales, alquileres, jubilaciones, pensiones y derechos ciudadanos.
Además, el equipo de Salud de la institución ofreció chequeos gratuitos de tensión arterial, glucemia y orientación médica general, como parte de la propuesta integral de acompañamiento comunitario.
Desde la Defensoría destacaron que este tipo de acciones buscan acercar el Estado a los ciudadanos y brindar soluciones rápidas a los reclamos más frecuentes. El operativo itinerante continuará recorriendo distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.