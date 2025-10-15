La Defensoría volvió a la Plaza San Martín con asesoramiento y controles de salud

La Defensoría del Pueblo de Córdoba realizó una nueva jornada del programa “Acá, La Defen Presente” en la Plaza San Martín, con el objetivo de acercar asesoramiento y servicios a los vecinos del centro de la ciudad.

Durante el operativo, más de 77 personas recibieron atención personalizada en temas vinculados a servicios públicos, boletos y tarifas sociales, alquileres, jubilaciones, pensiones y derechos ciudadanos.

Además, el equipo de Salud de la institución ofreció chequeos gratuitos de tensión arterial, glucemia y orientación médica general, como parte de la propuesta integral de acompañamiento comunitario.

Desde la Defensoría destacaron que este tipo de acciones buscan acercar el Estado a los ciudadanos y brindar soluciones rápidas a los reclamos más frecuentes. El operativo itinerante continuará recorriendo distintos barrios y espacios públicos de la ciudad.