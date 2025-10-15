La Falda fue reconocida por su trabajo en prevención de adicciones

La ciudad de La Falda fue representada en el Congreso Nacional de Madres Territoriales, realizado en San Telmo (CABA), donde la coordinadora de la RAAC, Paola Torres, participó como disertante exponiendo la experiencia local en prevención de consumos problemáticos.

El encuentro reunió a referentes de todo el país, entre ellos el titular de SEDRONAR, Alberto Moro, además de jueces, especialistas y las Madres Territoriales, reconocidas por su labor social en la contención y acompañamiento comunitario.

Durante la jornada se destacó la tarea de La Falda en materia de salud y prevención, reconociendo especialmente el trabajo del intendente Javier Dieminger y del secretario de Salud Fabio Mennitte, por su gestión comprometida y sostenida en el tiempo.

“Fue una oportunidad para compartir lo que venimos construyendo en nuestra ciudad, con el objetivo de fortalecer redes y cuidar a las familias”, expresó Torres tras su participación.