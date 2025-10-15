Los animales más grandes que habitan las sierras de Carlos Paz

La geografía de Villa Carlos Paz es hogar de múltiples especies silvestres, pero algunas se destacan por su tamaño. Si las carpas gigantes se han convertido en las reinas indiscutidas del lago San Roque, en las laderas de las montañas hay varios ejemplares que pugnan por ser los animales más grandes de las sierras.

El puma es el felino de mayor tamaño de la Provincia de Córdoba y el mamífero terrestre más grande que habita la geografía carlospacense y de sus alrededores. Aunque sus avistamientos son cada vez más esporádicos en las cercanías de las zonas urbanas, el puma macho adulto puede llegar a medir hasta 1,5 metros de largo (sin contar la cola, que añade cerca de un metro más) y alcanzar un peso promedio que oscila entre los 40 y 80 kilos. Es un depredador clave y vital para el equilibrio del ecosistema serrano, cazando presas de tamaño medio a grande.

En las zonas de pastizales y matorrales cercanos al perilago y los barrios, el lagarto overo es una figura imponente. Este reptil, conocido por su piel manchada y su actitud defensiva, puede llegar a medir un metro de largo, convirtiéndose en el reptil más grande de la zona. Su dieta omnívora y su capacidad para prosperar en áreas relativamente cercanas a los asentamientos humanos lo hacen un habitante frecuente de las sierras.

En el aire, la competencia por la envergadura es cosa del Cóndor Andino. Si bien su hábitat natural se centra en las Altas Cumbres (a unos 55 km. de Carlos Paz), los cóndores realizan vuelos exploratorios y son avistados ocasionalmente en la región. Esta majestuosa ave posee la mayor envergadura alar entre todas las aves terrestres, alcanzando hasta 3 metros con sus alas desplegadas. Los ejemplares adultos pueden pesar entre 9 y 16 kilogramos, dominando los cielos con su planeo. Córdoba marca el límite oriental de su distribución en Argentina, lo que hace de cada avistamiento un evento de gran valor ecológico.

Las áreas naturales carlospacenses se han convertido en un refugio para la vida silvestre.