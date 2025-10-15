Plantaron árboles nativos en el Parque Temático de Costa Azul

El área de Ambiente de Villa Carlos Paz llevó adelante una nueva jornada de forestación en el Parque Temático de Costa Azul, donde se plantaron especies nativas provenientes del vivero municipal.

Durante la actividad, que representó la 20ª jornada de forestación del año, se incorporaron Talas y Molles de beber, ejemplares autóctonos de la región serrana que cumplen un rol clave en la preservación de la biodiversidad y la protección de los suelos.

Desde la Secretaría de Ambiente destacaron que estas acciones contribuyen a enriquecer las áreas protegidas, generar mayor sombra y oxígeno y mejorar la calidad ambiental de los espacios urbanos.

“Cada árbol que plantamos es una apuesta a una ciudad más verde, más saludable y con más vida”, expresaron desde el área, e invitaron a la comunidad a participar del cuidado y mantenimiento de las forestaciones ya realizadas.