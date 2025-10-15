Tanti se incorpora al programa regional “Involucrarnos” para reducir residuos

La Municipalidad de Tanti reafirmó su compromiso con el cuidado del entorno y la gestión responsable de los residuos al incorporarse al programa “Involucrarnos”, una iniciativa impulsada por el Organismo para el Desarrollo Estratégico Regional de Punilla (ODER).

El programa fue presentado el pasado 7 de octubre en el Valle de Punilla, con el propósito de reducir el volumen de residuos que llegan a disposición final y promover acciones coordinadas de separación, reciclaje y educación ambiental en toda la región.

En esta oportunidad, se firmó un convenio entre nueve municipios que trabajarán de manera conjunta para avanzar en políticas ambientales sostenibles. Participaron las autoridades del ODER: Javier Dieminger (presidente e intendente de La Falda), Germán Corazza (tesorero e intendente de Huerta Grande) y Raúl Cardinali (secretario e intendente de Cosquín).

También estuvieron presentes los intendentes Silvia Rocchietti (Santa María de Punilla), Eduardo Reyna (Bialet Massé), Mario Sariago (Villa Parque Síquiman), y representantes de Tanti, Villa Santa Cruz del Lago y Villa Giardino.

Por Tanti, acompañó el secretario de Gobierno, Francisco Chiarella, quien destacó que la localidad continuará fortaleciendo su trabajo para lograr un Punilla más limpio, consciente y sustentable.