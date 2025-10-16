Alerta máxima por riesgo de incendios en las sierras de Córdoba

Una jornada con alerta máxima por riesgo de incendios forestales se anuncia para este jueves 16 de octubre en las sierras de Córdoba. Si bien no quedan focos activos en la geografía cordobesa, la realidad es que las condiciones meteorológicas resultarán favorables para la propagación del fuego.

Desde la Secretaría de Gestión de Riesgo de la Provincia informaron que esta madrugada fue controlado el incendio en el interior del Parque Nacional Quebrada del Condorito.

En ese sentido, no se descarta que pueda haber reinicios durante la jornada de hoy.

Además, continúa en todo el territorio provincial el riesgo extremo por incendios forestales, ya que se prevén condiciones climáticas de temperaturas elevadas y bajos niveles relativos de humedad. En caso de visibilizar columnas de humo y/o fuego, se solicita a la población comunicarse de manera inmediata a los siguientes contactos:

0-800-888-38346 (FUEGO) - CALL CENTER DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD (CON GUARDIA 24 HS)

100 - BOMBEROS VOLUNTARIOS

911 - POLICÍA DE CÓRDOBA