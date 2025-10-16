La herramienta elegida por los ahorristas

Aumentaron las tasas de los plazos fijos: ¿cuánto paga cada banco?

Hubo una tendencia alcista en en los bancos en medio de la incertidumbre financiera.
jueves, 16 de octubre de 2025 · 10:39

Los bancos ajustaron sus tasas de interés días antes de las elecciones legislativas y los plazos fijos volvieron a posicionarse como una de las herramientas más elegidos por los ahorristas argentinos.

En medio de la incertidumbre financiera y el debate en torno al futuro político del país, hubo una tendencia alcista en en los bancos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene la tasa mínima en 40% TNA (Tasa Nominal Anual) para plazos fijos tradicionales a 30 días para depósitos minoristas, aunque hubo otras entidades que incrementaron los rendimientos a 30 días.

El Banco de Córdoba paga un 46%, mientras que el Banco Galicia ofrece un 44%, al igual que el Banco Macro y el ICBC paga 42,4% y el Banco Nación un 41%. En tanto, el Banco Credicoop ofrece una tasa de 39% al igual que el BBVA y el Banco de la Provincia de Buenos Aires paga un 37%.

Finalmente, el Banco Santander otorga un 35% al igual que el Banco Ciudad.

