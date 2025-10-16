Avilés reconoció a Norberto Ruesch por el oro mundial y a deportistas locales destacados

El intendente Esteban Avilés encabezó este jueves una doble jornada de reconocimientos a deportistas carlospacenses que llevaron el nombre de Villa Carlos Paz a lo más alto del deporte. En primer lugar, distinguió a Norberto Ruesch por obtener la medalla de oro mundial en Taekwon-Do ITF, categoría Tul Veteranos, durante el campeonato disputado en Jesolo, Italia.

Ruesch se convirtió en el primer campeón mundial de la disciplina para la ciudad, en un torneo que también contó con la participación de las carlospacenses Olivia Mesquida y Catalina Chena, integrantes de la delegación argentina.

Posteriormente, Avilés, junto al secretario de Turismo, Innovación, Cultura y Deportes, Sebastián Boldrini, y el director de Deportes, Juan Solé, entregaron distinciones a deportistas locales que lograron podios provinciales, nacionales e internacionales.

Fueron reconocidos Rubén García (navegante), Francesco Rossito (ciclismo), Yanina Aguirre, Romina Belsito, Guillermo Bernardi y Marcela Keselman (pádel), Pedro Navarro (ciclismo), Federico Giovannoni y Carla Colla (crossfit), y los representantes de trail running Viviana Pardo, Florian Heitman, Anabella Mignino, Rodrigo Santos, Tobías Franchini y Agustín Pérez. También estuvieron presentes jugadoras y jugadores de básquet del Club Sportivo Bolívar.