Córdoba en alerta por vientos fuertes, tormentas y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta por tormentas, vientos y precipitaciones para gran parte del territorio provincial, con pronóstico de fenómenos de variada intensidad durante las próximas horas.

Según el informe oficial, se esperan lluvias localmente fuertes, ocasional caída de granizo, abundante agua en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

Las autoridades recomiendan a la población circular con precaución, evitar refugiarse bajo árboles o postes, y mantener los desagües limpios para facilitar el escurrimiento del agua.

El aviso del SMN se actualizará en el transcurso de la jornada conforme evolucionen las condiciones climáticas.